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20 минут назад

В Грузии отказались открывать второй фронт против России

Лера Букина

Грузия не намерена открывать второй фронт боевых действий против России. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили, комментируя соответствующее требование Киева, передает Sputnik в Telegram-канале.

В Грузии отказались открывать второй фронт против России
Фото: EPAEPA

Напомним, что данный вопрос был поднят украинской стороной в конце марта.

«Никакого второго фронта в Грузии не будет. Мы этого не допустим», — указал политик.

По словам Гарибашвили, правительство нацелено на сохранение спокойствия и стабильности страны. Кроме того, власти будут стремиться ее развивать, подчеркнул он.

Ранее предложение открыть против России дополнительный фронт внес глава украинского Совета безопасности Алексей Данилов. В качестве примеров, где такие фронты могут быть созданы, он привел Калининградскую область, Курильские острова и территорию Грузии. По мнению Данилова, военная помощь окажется выгодной для Украины.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Алексей Данилов,
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