В Грузии отказались открывать второй фронт против России

Грузия не намерена открывать второй фронт боевых действий против России. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили, комментируя соответствующее требование Киева, передает Sputnik в Telegram-канале.
Напомним, что данный вопрос был поднят украинской стороной в конце марта.
«Никакого второго фронта в Грузии не будет. Мы этого не допустим», — указал политик.
По словам Гарибашвили, правительство нацелено на сохранение спокойствия и стабильности страны. Кроме того, власти будут стремиться ее развивать, подчеркнул он.
Ранее предложение открыть против России дополнительный фронт внес глава украинского Совета безопасности Алексей Данилов. В качестве примеров, где такие фронты могут быть созданы, он привел Калининградскую область, Курильские острова и территорию Грузии. По мнению Данилова, военная помощь окажется выгодной для Украины.