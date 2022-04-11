В Грузии отказались открывать второй фронт против России

Грузия не намерена открывать второй фронт боевых действий против России. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили, комментируя соответствующее требование Киева, передает Sputnik в Telegram-канале.

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Напомним, что данный вопрос был поднят украинской стороной в конце марта.

«Никакого второго фронта в Грузии не будет. Мы этого не допустим», — указал политик.

По словам Гарибашвили, правительство нацелено на сохранение спокойствия и стабильности страны. Кроме того, власти будут стремиться ее развивать, подчеркнул он.