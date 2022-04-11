Обзор иноСМИ: тайны Британии и зависимость ЕС от ядерного топлива России

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: ТАСС ТАСС

«Россия освобождает, считает историк»

Видео дня

Учитель истории средней школы из чешского Собеслава Марек Адам утверждает, что действия России на Украине - это попытка «освободить жертв геноцида русскоязычного населения». Адам принял участие в акции протеста и выступил в поддержку РФ, теперь ему грозит уголовное наказание по статье об отрицании преступлений, сообщает Aktuálně.

Заместитель гетмана по образованию написал на Адама заявление, но уволить учителя без решения суда нельзя. Эксперт по образованию и дезинформации Богумил Картоус заявил Aktuálně, что учителей с аналогичными взглядами в Чехии много. Он рассказал, что некоторые педагоги распространяют в школах дезинформацию об украинских беженцах.

«Британская империя была гораздо хуже, чем вы думаете»

В период расцвета Британской империи, сразу после Первой мировой войны, остров размером меньше, чем штат Канзас, контролировал примерно четверть мирового населения и огромные территории. Для архитекторов этого колосса каждое завоевание было моральным достижением, империя избавляла «отсталые народы» от заблуждений - детских браков, жертвоприношений, охоты за головами, пишет Сунил Хилнани в своей статье для The New Yorker.

Британия утверждала, что отличается от европейских колониальных держав своей приверженностью верховенству закона, просвещенностью и социальным прогрессом своих колоний. Однако историк из Гарварда Кэролайн Элкинс утверждает, что Британия применяла систематическое насилие не меньше, чем остальные. Британцы просто умелее это скрывали. Один из примеров - подавление восстания кенийского националистического движения Мау-Мау. Историк заявила, что британцы задержали гораздо больше, чем восемьдесят тысяч кенийцев (это официальные данные Лондона), и что среди тактик, которые империя использовала против Мау-Мау, были пытки. Кроме того, Элкинс утверждает, что британцы применили «стратегию содержания под стражей, избиений, голодания, пыток, принудительных работ, изнасилований и кастраций», чтобы сломить сопротивление народа кикуйю.

«Не только газ и уголь, ЕС зависит и от ядерного топлива из РФ»

В странах, когда-то входивших в советский блок, атомные реакторы советской конструкции вырабатывают электроэнергию; топливо для них также завозится из России. Зависимость от этих поставок становится серьезной проблемой в условиях санкций, пишет чешский портал Seznam zprávy.

«Росатом» является крупнейшим в мире экспортером ядерных реакторов и сохраняет почти монопольное положение в отношении топлива, используемого для производства электроэнергии. Компания не попала под санкции США или Европы. На Украине эти реакторы обеспечивают более половины всей электроэнергии, а в разных странах на территории от Финляндии до Болгарии на них приходится около 40 процентов производства электричества. Попытки разорвать отношения с Россией могут поставить под угрозу электроснабжение почти ста миллионов европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на крупнейший источник экологически чистой энергии.

«Илон Маск может помочь Трампу»

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел более девяти процентов акций Twitter и получил место в совете директоров компании, что вызвало слухи о его возможном влиянии на платформу. Как отмечает политический аналитик CNN Джулиан Зелизер, «приход к власти» Маска может в конечном итоге изменить правила игры для заблокированного в соцсети экс-президента США Дональда Трампа.

Маск, ярый сторонник свободы слова, уже предложил поработать над «значительными улучшениями» Twitter. Как отмечает Зелизер, некоторые консерваторы призывают Маска разрешить Трампу вернуться на платформу, заблокировавшую экс-президента «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Автор отмечает, что возвращение Трампа в Twitter может оказать существенное влияние на республиканские праймериз 2024 года. Twitter был неотъемлемой частью политического успеха Трампа.

«Ковидный кошмар Шанхая»

Шанхай, хорошо известный своим целенаправленным и гибким подходом к пандемии, теперь обращается к драконовским мерам по борьбе с коронавирусом, рассказывает CNN.