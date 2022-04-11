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5 минут назад

Опубликовано видео переросших в беспорядки протестов во Франции

Александр Кузьмин

В французской коммуне Ренн после проведения первого тура президентских выборов вспыхнули беспорядки. Об этом сообщают «Известия», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.

Жители города устроили спонтанные митинги, которые сопровождались акциями вандализма. На улицах Ренна взрывались петарды, протестующие разводили костры. Настроенные против участия в выборах Макрона и Ле Пен люди расписали граффити витрины банков и магазинов. Также пострадало здание местного комиссариата.

Протесты также проходят в Париже, Лионе и Нанте.

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