Итальянское издание L'Unità считает приостановку членства России в Совете по правам человека ООН прецедентом, подрывающим доверие к этому международному органу, и настаивает, что российские аргументы должны быть услышаны. Об этом пишет URA.RU.

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7 апреля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие России в СПЧ ООН и лишило ее права голоса. В ответ российская сторона заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.

Итальянские журналисты возмутились этим решением ГА ООН и напомнили о фактах убийств украинскими военными мирных граждан на Донбассе с 2014 по 2022 год и расправе над пророссийскими активистами в доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

«Международный уголовный суд не будет пользоваться доверием, пока не будет принято решение серьезно применять Римский статут (…). Пока Западу это «сходит с рук», но надолго ли?» - задалось вопросом издание.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую в городе Буча. На ней засняли лежащие на дороге тела погибших мирных жителей, которых, по утверждениям Киева убили российские военные.

Минобороны РФ отвергло обвинения со стороны Украины в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве подчеркнули, что на момент инцидента российских военных в городе не было уже несколько дней и видео появилось только на четвертый день после прибытия в город сотрудников СБУ.