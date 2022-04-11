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1 час назад

В Италии призвали услышать аргументы России

Алиса Селезнёва

Итальянское издание L'Unità считает приостановку членства России в Совете по правам человека ООН прецедентом, подрывающим доверие к этому международному органу, и настаивает, что российские аргументы должны быть услышаны. Об этом пишет URA.RU.

В Италии призвали услышать аргументы России
Фото: ТАССТАСС

7 апреля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие России в СПЧ ООН и лишило ее права голоса. В ответ российская сторона заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.

Итальянские журналисты возмутились этим решением ГА ООН и напомнили о фактах убийств украинскими военными мирных граждан на Донбассе с 2014 по 2022 год и расправе над пророссийскими активистами в доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

«Международный уголовный суд не будет пользоваться доверием, пока не будет принято решение серьезно применять Римский статут (…). Пока Западу это «сходит с рук», но надолго ли?» - задалось вопросом издание.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую в городе Буча. На ней засняли лежащие на дороге тела погибших мирных жителей, которых, по утверждениям Киева убили российские военные.

Минобороны РФ отвергло обвинения со стороны Украины в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве подчеркнули, что на момент инцидента российских военных в городе не было уже несколько дней и видео появилось только на четвертый день после прибытия в город сотрудников СБУ.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что тела на видео «никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным «Нью-Йорк таймс», вообще с 20 марта». При этом перед голосованием постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала членство России в Совете ООН по правам человека фарсом.

В мире,Василий Небензя,Минобороны России,Совет по правам человека,Генассамблея ООН,СБУ,
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