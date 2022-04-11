Арестович предсказал несколько столкновений с РФ к 2035 году

«Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет. Здесь новый Израиль, только масштабы круче», — передает слова Арестовича агентство «Украина».