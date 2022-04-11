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1 час назад

Украина намерена воевать с Россией до 2035 года

Ura.Ru

Украина будет воевать с Россией до 2035 года. Такое заявление сделал советник президента Украины Алексей Арестович.

Арестович предсказал несколько столкновений с РФ к 2035 году
Фото: ReutersReuters

«Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет. Здесь новый Израиль, только масштабы круче», — передает слова Арестовича агентство «Украина».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин.

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Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Путин,ВЦИОМ,
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