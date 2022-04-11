Чехия поддержит максимальное ужесточение антироссийских санкций ЕС

Чехия поддерживает максимальное ужесточение Евросоюзом санкций против России в связи с событиями на Украине . Об этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел республики Ян Липавский, принимающий участие во встрече глав МИД государств ЕС в Люксембурге.

"Мы поддерживаем ужесточение санкций настолько, насколько это возможно", - сказал он. Министр подтвердил неизменность позиции своей страны в плане поддержки Украины и стремления сделать максимум для достижения там мира.

Он также проинформировал, что в Евросоюзе сейчас ведется дискуссия о введении эмбарго на поставки российского энергетического сырья. Сообщество, по словам Липавского, должно предпринять эффективные шаги с целью надежного обеспечения своей энергобезопасности.