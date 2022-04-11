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1 час назад

Болгария ввела запрет на обмен с Россией секретной информацией

ТАСС

Болгария в одностороннем порядке приняла решение о выходе из соглашения с Россией по обмену секретной информацией. Об этом в понедельник сообщает газета "24 часа" со ссылкой на решение правительства страны, которое было принято 7 апреля. МИД Болгарии поручено уведомить Москву о принятом решении.

Болгария ввела запрет на обмен с Россией секретной информацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации было подписано в 2007 году, оно регламентировало уровень секретной информации, которой могли обмениваться спецслужбы, а также механизмы их передачи и хранения.

Эксперты, к которым газета обратилась за комментарием, отмечают, что соглашение помогало сотрудничеству специальных служб двух стран в борьбе с терроризмом.

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