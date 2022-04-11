«С нефтяной опцией»: ЕС начал работу над шестым пакетом санкций

Страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России, который будет включать «нефтяную опцию». Об этом со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса пишет РИА Новости.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, в том числе активы Банка России.

7 апреля стало известно, что ЕС принял пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на импорт российского угля, а также запреты на экспорт высокотехнологичных товаров и на заход судов под российским флагом в порты стран Евросоюза.

По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, страны ЕС уже начали работу и над шестым пакетом антироссийских санкций.

«Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса», - пояснил он.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что антироссийские санкции «всегда на повестке».

«Обсуждение Украины всегда предусматривает обсуждение эффективности наших санкций... Очередной пакет был утвержден, и, конечно, министры будут обсуждать дальнейшие шаги», - заявил он.