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17 минут назад

Боррель: «В Киев теперь можно ездить сколько угодно»

Мария Иванова

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Киев «теперь можно ездить сколько угодно». Об этом сообщает ТАСС.

29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры российской и украинской делегаций. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.

8 апреля Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили Украину.

Делегация ЕС прибыла в Киев на поезде. Вечером Боррель и фон дер Ляйен встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции по итогам встречи глава ЕК передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС начать предметное обсуждение будущего Украины в Евросоюзе.

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На выходных 9-10 апреля посетили Киев и встретились с Зеленским премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Джонсон рассказывал, что приехал в Киев из Польши на «замечательном поезде» компании «Укрзалізниця».

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