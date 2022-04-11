Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Киев «теперь можно ездить сколько угодно». Об этом сообщает ТАСС.

29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры российской и украинской делегаций. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.

8 апреля Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили Украину.

Делегация ЕС прибыла в Киев на поезде. Вечером Боррель и фон дер Ляйен встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции по итогам встречи глава ЕК передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС начать предметное обсуждение будущего Украины в Евросоюзе.

На выходных 9-10 апреля посетили Киев и встретились с Зеленским премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Нехаммер.