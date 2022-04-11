В Белоруссии ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу и мыло

Как сообщает правительство Белоруссии в своем Telegram-канале, в подписанном премьер-министр республики Романом Головченко постановлении указывается, что госрегулирование цен коснется мыла, туалетной бумаги, порошков, бумажных салфеток, подгузников, зубной пасты, а также детской обуви и чулочно-носочной продукции.

В то же время власти республики решили снизить до 5% максимальную надбавку на некоторые продукты питания, а именно - на мясо, хлеб и макароны, а также внесли поправки в ценовое регулирование плодоовощной продукции.