В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
25 минут назад

В ЕС прокомментировали возможные проблемы с визами для россиян

Мария Иванова

В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что каждая страна ЕС индивидуально принимает решения о выдаче виз россиянам. Об этом рассказали «Известия».

В Европе разъяснили ситуацию с визами для россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее выдачу виз россиянам ограничили Чехия, Литва, Латвия и Эстония. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывал ЕС единым решением прекратить выдачу виз гражданам РФ.

В то же время Италия и Франция весной 2022 года возобновили выдачу виз россиянам и отменили коронавирусные ограничения на въезд.

В Еврокомиссии заявили, что единого решения не будет, страны решают вопросы с визами на свое усмотрение.

«Прежде всего мы бы хотели подчеркнуть, что наши санкции не направлены против граждан России. Тем не менее, что касается виз, это решение принимает каждая страна - член ЕС отдельно», - отметили в пресс-службе ЕК.

В Еврокомиссии объяснили, что страны ЕС вправе усложнять или прекращать выдачу долгосрочных виз и видов на жительство в рамках своих национальных законодательств.

Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам

«Однако, когда речь идет о выдаче краткосрочных виз, государства-члены должны рассматривать каждое заявление по существу», - подчеркнули в ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что страны ЕС будут выдавать визы родственникам граждан ЕС, журналистам, диссидентам, а также гуманитарные визы вне зависимости от обстоятельств.

В мире,Видео,Матеуш Моравецкий,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители