В Европе разъяснили ситуацию с визами для россиян

В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что каждая страна ЕС индивидуально принимает решения о выдаче виз россиянам. Об этом рассказали «Известия».
Ранее выдачу виз россиянам ограничили Чехия, Литва, Латвия и Эстония. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывал ЕС единым решением прекратить выдачу виз гражданам РФ.
В то же время Италия и Франция весной 2022 года возобновили выдачу виз россиянам и отменили коронавирусные ограничения на въезд.
В Еврокомиссии заявили, что единого решения не будет, страны решают вопросы с визами на свое усмотрение.
«Прежде всего мы бы хотели подчеркнуть, что наши санкции не направлены против граждан России. Тем не менее, что касается виз, это решение принимает каждая страна - член ЕС отдельно», - отметили в пресс-службе ЕК.
В Еврокомиссии объяснили, что страны ЕС вправе усложнять или прекращать выдачу долгосрочных виз и видов на жительство в рамках своих национальных законодательств.
«Однако, когда речь идет о выдаче краткосрочных виз, государства-члены должны рассматривать каждое заявление по существу», - подчеркнули в ЕК.
В Еврокомиссии отметили, что страны ЕС будут выдавать визы родственникам граждан ЕС, журналистам, диссидентам, а также гуманитарные визы вне зависимости от обстоятельств.