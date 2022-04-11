В Европе разъяснили ситуацию с визами для россиян

В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что каждая страна ЕС индивидуально принимает решения о выдаче виз россиянам. Об этом рассказали «Известия».

Ранее выдачу виз россиянам ограничили Чехия, Литва, Латвия и Эстония. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывал ЕС единым решением прекратить выдачу виз гражданам РФ.

В то же время Италия и Франция весной 2022 года возобновили выдачу виз россиянам и отменили коронавирусные ограничения на въезд.

В Еврокомиссии заявили, что единого решения не будет, страны решают вопросы с визами на свое усмотрение.

«Прежде всего мы бы хотели подчеркнуть, что наши санкции не направлены против граждан России. Тем не менее, что касается виз, это решение принимает каждая страна - член ЕС отдельно», - отметили в пресс-службе ЕК.

В Еврокомиссии объяснили, что страны ЕС вправе усложнять или прекращать выдачу долгосрочных виз и видов на жительство в рамках своих национальных законодательств.

«Однако, когда речь идет о выдаче краткосрочных виз, государства-члены должны рассматривать каждое заявление по существу», - подчеркнули в ЕК.