В Великобритании изменили сценарий похорон Елизаветы II. Британские СМИ сообщают об очередном ухудшении здоровья королевы.

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Разговоры о плохом самочувствии Елизаветы II ходят уже давно, но слухи об этом каждый раз противоречивые. Между тем, Букингемский дворец продолжает готовиться к смерти королевы. За траурные мероприятия по традиции отвечает секретная операция под названием «Лондонский мост».

Стало известно, что в давно утвержденный сценарий королевских похорон внесен новый пункт. Организаторы заказали у британских кожевенных заводов и фабрик необычные изделия – специальные муфты для колокольных языков. Их должны будут установить в тысячах церквей по всей стране, которые будут использованы лишь однажды – в день смерти королевы.