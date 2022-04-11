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2 часа назад

В Великобритании изменили сценарий похорон Елизаветы II

Inc-News

В Великобритании изменили сценарий похорон Елизаветы II. Британские СМИ сообщают об очередном ухудшении здоровья королевы.

В Великобритании изменили сценарий похорон Елизаветы II
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разговоры о плохом самочувствии Елизаветы II ходят уже давно, но слухи об этом каждый раз противоречивые. Между тем, Букингемский дворец продолжает готовиться к смерти королевы. За траурные мероприятия по традиции отвечает секретная операция под названием «Лондонский мост».

Стало известно, что в давно утвержденный сценарий королевских похорон внесен новый пункт. Организаторы заказали у британских кожевенных заводов и фабрик необычные изделия – специальные муфты для колокольных языков. Их должны будут установить в тысячах церквей по всей стране, которые будут использованы лишь однажды – в день смерти королевы.

По словам специалистов, эти муфты отличаются от стандартных изделий тем, что звучат менее звонко и придают мелодии траурное звучание.

В мире,Елизавета II,
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