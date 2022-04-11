Британской службе скорой помощи предрекли катастрофу

Жизни британцев находятся в опасности, потому что большинство граждан, позвонивших в службу экстренной помощи "999", сталкиваются с "неприемлемым и ужасающим ожиданием скорой помощи в Англии". Об этом заявила доктор Кэтрин Хендерсон, президент Королевского колледжа неотложной медицины. По ее словам, давление на Национальную службу здравоохранения стало настолько серьезным, что она нарушила свое "основное соглашение" с общественностью о своевременном лечении тяжелобольных.

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В интервью Guardian Хендерсон заявила, что система неотложной помощи в Соединенном Королевстве находится в "более глубоком кризисе, чем когда-либо прежде", и впервые в своей истории Национальная служба здравоохранения больше не может оперативно оказывать помощь. По ее словам, пациентам с опасными для жизни состояниями, такими как сердечные приступы и инсульты, приходится слишком долго ждать неотложной помощи, а пожилые люди в некоторых случаях после сердечных приступов проводят всю ночь на полу дома.

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Стремительно обостряющийся кризис вызван резким ростом количества больных, огромной нехваткой медицинского персонала и социальной помощи в Британии, которая усугубилась массовыми увольнениями по собственному желанию медсестер во время пандемии, а также нехваткой коек в больницах и домах престарелых.

"Однако настоящим препятствием для преодоления этого кризиса является политическое бездействие властей", - сказала Хендерсон.

Больницы сталкиваются с рекордным наплывом пациентов с серьезными заболеваниями после двух лет пандемии. Это приводит к задержкам машин скорой помощи - гражданам приходится их ждать до 22 часов.

Результаты опроса, проведенного Королевским колледжем неотложной медицины, предоставленные Guardian, раскрывают масштабы кризиса. Восемьдесят процентов руководителей отделений неотложной помощи сообщил, что пациенты вызывают машины скорой помощи на 15 процентов чаще, чем в декабре. Более половины руководителей учреждений сообщили, что большинство пациентов за последние три дня ждали перевода в больницы из отделений неотложной помощи более 24 часов, а почти четверть находились в них более 48 часов. При этом, по словам Хендерсон, нет никаких клинических причин, по которым пациент должен находиться в отделениях неотложной помощи более шести часов.