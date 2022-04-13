В Китае зарегистрировали новый максимум заражений COVID

Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали 28 038 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало новым максимумом за пандемию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Показатель оказался на 13,7% выше, чем днем ранее, и на 36% превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована неделю назад. Как уточняется в распространенном заявлении ведомства, среди инфицированных, выявленных за вторник, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 1 513 человек, остальные 26 525 - бессимптомные носители. 118 из указанных заболевших прибыли из-за границы.

Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 280,2 тыс. человек. Это в два раза больше, чем 6 апреля.

Количество бессимптомных носителей, находящихся под наблюдением врачей, в КНР продолжает быстро расти. За неделю оно увеличилось в 2,27 раза, до 258,3 тыс. человек. Инфицированных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 11% за тот же период, до 21,8 тыс. человек). Среди регионов страны наиболее мощная вспышка коронавируса зарегистрирована в Шанхае, где находятся порядка 83% заболевших.

Более 99% из проходящих сейчас в Китае лечение подхватили вирус на территории страны, менее 1% - лица, прибывшие из-за границы. Официально с начала пандемии в материковой части Китая заразились 168,3 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей, которых власти в итоговую статистику не включают. За все время в стране было зафиксировано 4 638 летальных исходов от ковида.