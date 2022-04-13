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1 час назад

В Китае зарегистрировали новый суточный максимум заражений коронавирусом

ТАССиещё 4

Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали 28 038 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало новым максимумом за пандемию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В Китае зарегистрировали новый максимум заражений COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Показатель оказался на 13,7% выше, чем днем ранее, и на 36% превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована неделю назад. Как уточняется в распространенном заявлении ведомства, среди инфицированных, выявленных за вторник, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 1 513 человек, остальные 26 525 - бессимптомные носители. 118 из указанных заболевших прибыли из-за границы.

Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 280,2 тыс. человек. Это в два раза больше, чем 6 апреля.

Количество бессимптомных носителей, находящихся под наблюдением врачей, в КНР продолжает быстро расти. За неделю оно увеличилось в 2,27 раза, до 258,3 тыс. человек. Инфицированных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 11% за тот же период, до 21,8 тыс. человек). Среди регионов страны наиболее мощная вспышка коронавируса зарегистрирована в Шанхае, где находятся порядка 83% заболевших.

Более 99% из проходящих сейчас в Китае лечение подхватили вирус на территории страны, менее 1% - лица, прибывшие из-за границы. Официально с начала пандемии в материковой части Китая заразились 168,3 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей, которых власти в итоговую статистику не включают. За все время в стране было зафиксировано 4 638 летальных исходов от ковида.

Эпидемическая ситуация в стране остается серьезной. Однако число зон с повышенным уровнем опасности продолжает стабильно сокращаться. Оно составляет 239 - примерно на 40% меньше, чем неделю назад. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района.

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