Южная Корея отказала Киеву в оружии

Министр национальной обороны Южной Кореи Со Ук в ходе телефонной беседы с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что поставкам летального оружия на Украину препятствуют несколько непреодолимых факторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства Пу Сын Чхан.

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По его словам, министры обсуждали вопросы с поставками военной помощи на Украину. Резников спросил, может ли Южная Корея отправить в помощь украинским войскам средства противовоздушной обороны для противостояния России.

«Министр Со Ук объяснил, что видит ограничения в поставках летального оружия на Украину ввиду ситуации в сфере безопасности Южной Кореи и влияния этого шага на военный потенциал южнокорейской армии», — рассказал представитель министерства обороны, его слова цитирует агентство Yonhap.