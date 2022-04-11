Южная Корея отказала Киеву в оружии

Министр национальной обороны Южной Кореи Со Ук в ходе телефонной беседы с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что поставкам летального оружия на Украину препятствуют несколько непреодолимых факторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства Пу Сын Чхан.
По его словам, министры обсуждали вопросы с поставками военной помощи на Украину. Резников спросил, может ли Южная Корея отправить в помощь украинским войскам средства противовоздушной обороны для противостояния России.
«Министр Со Ук объяснил, что видит ограничения в поставках летального оружия на Украину ввиду ситуации в сфере безопасности Южной Кореи и влияния этого шага на военный потенциал южнокорейской армии», — рассказал представитель министерства обороны, его слова цитирует агентство Yonhap.
Ранее Южная Корея неоднократно упоминала о ряде затруднений в вопросе поставок летального оружия на Украину. Вместо этого Министерство обороны республики передало государству сухие пайки, каски, аптечки, одеяла, палатки — всего 20 наименований предметов. Как пишет агентство Yonhap, стоимость помощи оценивалась в 804 тысячи долларов.