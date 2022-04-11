В Бразилии группу детей по ошибке привили от ковида препаратом для взрослых

Более 40 детей по ошибке привили в Бразилии от коронавирусной инфекции нового типа препаратом для иммунизации Janssen, предназначенным для взрослых. Об этом сообщает в воскресенье портал G1.

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По его информации, у шестерых детей наблюдались такие побочные эффекты, как тошнота, рвота, повышенная температура. Одному из них потребовалась непродолжительная госпитализация. Префектура городка Афогадус-да-Ингазейра, где произошел инцидент, временно отстранила сотрудницу, перепутавшую ампулы вакцины Janssen и разрешенного к применению в Бразилии препарата для иммунизации детей фармацевтической компании Pfizer.

Ранее в декабре 2021 и январе 2022 года в Бразилии имели место ряд случаев ошибочной вакцинации детей препаратами от ковида для взрослых. Препарат Janssen в начале апреля получил постоянную регистрацию бразильского фармрегулятора.