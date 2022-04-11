В Бразилии группу детей по ошибке привили от ковида препаратом для взрослых

Более 40 детей по ошибке привили в Бразилии от коронавирусной инфекции нового типа препаратом для иммунизации Janssen, предназначенным для взрослых. Об этом сообщает в воскресенье портал G1.
По его информации, у шестерых детей наблюдались такие побочные эффекты, как тошнота, рвота, повышенная температура. Одному из них потребовалась непродолжительная госпитализация. Префектура городка Афогадус-да-Ингазейра, где произошел инцидент, временно отстранила сотрудницу, перепутавшую ампулы вакцины Janssen и разрешенного к применению в Бразилии препарата для иммунизации детей фармацевтической компании Pfizer.
Ранее в декабре 2021 и январе 2022 года в Бразилии имели место ряд случаев ошибочной вакцинации детей препаратами от ковида для взрослых. Препарат Janssen в начале апреля получил постоянную регистрацию бразильского фармрегулятора.
В Бразилии с населением 213 млн человек с начала пандемии выявлено более 30,1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых свыше 661 тыс. завершились летальным исходом. Выздоровели более 28,8 млн человек, 452 тыс. случаев считаются активными. Полностью привиты от коронавируса свыше 157 млн жителей. Более 71 млн человек ревакцинированы, полумиллиону человек сделали четвертую инъекцию, примерно 16 млн бразильцев не завершили основной прививочный курс. С середины января в стране началась вакцинация детей в возрасте от пяти лет.