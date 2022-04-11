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38 минут назад

Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости коронавирусом

Елена Прошина

Правительство Китая за прошедшие сутки зафиксировало 27 595 новых случаев заражения COVID-19. Это новый антирекорд за пандемию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Китай обновил антирекорд по росту заражаемости коронавирусом
Фото: ReutersReuters

По информации ведомства, новый показатель на 15,3% выше, чем днем ранее, и в два раза превзошел динамику роста заражаемости, установленную ровно неделю назад. В распространенном заявлении ведомства указано, что 1 184 инфицированных страдают от повышенной температуры, кашля и недомогания, остальные 26 411 — бессимптомные носители. Из всех зараженных только 86 лиц прибыли из-за границы.

Отмечается, что общее число инфицированных, проходящих лечение в Китае, превышает 242 тыс. человек, что в два раза больше, чем 4 апреля.

Китайское ведомство информирует, что число бессимптомных носителей, которые находятся под наблюдением врачей, продолжает увеличиваться, за неделю оно выросло в 2,63 раза. При этом количество зараженных COVID-19 с внешними симптомами болезни в медицинских учреждения Китая уменьшается. Отмечается, что наиболее мощная вспышка заболеваемости COVID-19 зафиксирована в Шанхае. Более 99% из проходящих лечение в Китае подхватили вирус на территории страны.

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