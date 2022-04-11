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31 минуту назад

СМИ: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом

Елена Прошина

Швеция и Финляндия планируют присоединиться к НАТО уже этим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Times.

НАТО пополнится еще двумя европейскими странами
Фото: ReutersReuters

Как сообщили изданию неназванные американские чиновники, вступление в ряды НАТО двух новых стран стало поводом для многочисленных встреч и разговоров на переговорах министров иностранных дел Североатлантического альянса. Ожидается, что Финляндия подаст заявку в июне, затем к ней присоединится Швеция.

Опрошенные Times европейские дипломаты заявили, что Швеция и Финляндия расширят возможности НАТО, особенно это касается сферы сбора разведданных и усиления ВВС. Один из дипломатов заверил, что обе страны будут «настоящими игроками» альянса.

Финляндия и Швеция начали рассматривать возможность отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в ряды НАТО на фоне боевых действий на территории Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что организация будет рада видеть Швецию и Финляндию в своих рядах. Североатлантический альянс ожидает, что обе страны примут окончательное решение о возможном вступлении в НАТО в ближайшее время. США также приветствует их возможное членство в НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не станет потенциальной угрозой для России.

В мире,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,НАТО,
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