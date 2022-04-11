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46 минут назад

Макрон после подсчета 95 процентов голосов сохраняет лидерство на выборах

Елена Прошина

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон занимает лидирующую позицию на выборах нового главы государства после подсчетов 95% бюллетеней, за его кандидатуру отдано 27,41% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные французского МВД.

Подсчитано 95% голосов: Кто в лидерах на выборах во Франции
Фото: ReutersReuters

Второе место на данный момент занимает Марин Ле Пен, набравшая 24,03% голосов.

Отмечается, что после обработки 45% протоколов в столичном регионе Франции Макрон занял первое место в списке кандидатов на роль главы государства с 30,41% голосов, затем расположился Жан-Люк Меланшон — 25,24%, на третьем месте Марин Ле Пен — 16,76%.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

В мире,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,
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