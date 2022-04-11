Подсчитано 95% голосов: Кто в лидерах на выборах во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон занимает лидирующую позицию на выборах нового главы государства после подсчетов 95% бюллетеней, за его кандидатуру отдано 27,41% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные французского МВД.