Подсчитано 95% голосов: Кто в лидерах на выборах во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон занимает лидирующую позицию на выборах нового главы государства после подсчетов 95% бюллетеней, за его кандидатуру отдано 27,41% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные французского МВД.
Второе место на данный момент занимает Марин Ле Пен, набравшая 24,03% голосов.
Отмечается, что после обработки 45% протоколов в столичном регионе Франции Макрон занял первое место в списке кандидатов на роль главы государства с 30,41% голосов, затем расположился Жан-Люк Меланшон — 25,24%, на третьем месте Марин Ле Пен — 16,76%.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.