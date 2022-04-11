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7 минут назад

Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 90 процентов голосов

Елена Прошина

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре выборов нового главы государства после подсчета 90% бюллетеней, он набрал 27.40% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные французского МВД.

Опубликованы данные голосования за нового президента Франции
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Марин Ле Пен оказалась на втором месте — на ее счету 24,58% голосов. Третью позицию занял глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 20,96%, на четвертом месте расположился крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур — у него 6,94%. Пятую строчку занял кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, на счету которой 4,76%.

В сообщении уточняется, что после обработки 45% бюллетеней в столичном регионе Франции Макрон вырвался вперед с 30,41% голосов, затем расположился Меланшон — 25,24%, третье место заняла Ле Пен — 16,76%.

Кандидатура Макрона также заняла лидирующую позицию после подсчета 42% бюллетеней в Парижа, на его счету 38,99% голосов. При этом Ле Пен заняла лишь шестое место — у нее оказалось 5,39%. НА втором месте оказался Меланшон с 24,52%, а на третьем Земмур — 9,71%.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

В мире,Эрик Земмур,Валери Пекресс,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,Партия "Республиканцы",
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