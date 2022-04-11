Во Франции раскрыли угрозу для ЕС из-за санкций против РФ

Во Франции раскрыли угрозу для Европы из-за санкций Запада против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Monde diplomatique.

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Авторы статьи Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер пишут, что признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) доказывает провал западной санкционной политики последних восьми лет.

Также в материале говорится, что принятые ограничительные меры вряд ли увенчаются успехом, поскольку такие шаги и ранее никогда не были успешными, даже если применялись к не таким мощным государствам, как Россия.

«Признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса <...> демонстрирует провал санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет», — высказали мнение авторы.

Международная политика ультиматумов, которые подталкивают к принятию ответных мер, показала свою неэффективность и опасность, считают публицисты.

«Будучи жалкой заменой дипломатии, спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе», — предположили Ришар и Робер.

Ранее в апреле председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что единственной возможностью предотвратить специальную операцию России на Украине было прямое военное вмешательство Вашингтона.

«А это, считаю, грозило бы вооруженным конфликтом с Россией, и я бы, разумеется, таких рекомендаций не дал», — подчеркнул генерал Марк Милли.