В Южной Осетии опубликовала первые данные выборов президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Южной Осетии опубликовала первые официальные результаты президентских выборов в республике. Об этом сообщает ТАСС
Согласно данным ЦИК, действующий президент Анатолий Бибилов (42,02 процента) уступает лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву, набравшему 43,51 процента. После обработки 68 процентов протоколов, у депутата Гарри Мулдарова 4,94 процента, у вице-спикера парламента Александра Плиева 3,06 процента, у бывшего депутата парламента Дмитрия Тасоева 1,35 процента. Против всех кандидатов проголосовали 0,6 процента избирателей.
В Южной Осетии сформированы шесть территориальных избиркомов - по городам Цхинвал и Квайса, Ленингорскому, Цхинвальскому, Дзаускому и Знаурскому районам.
Ранее ЦИК Южной Осетии назвала дату проведения второго тура выборов президента республики. По словам представителя организации, он может состояться 24 апреля. Об этом пишет ТАСС.
«Надо дождаться окончательных итогов выборов. И уже после этого будет ясно. Но в любом случае, согласно закону, если будет второй тур, он будет через две недели — 24 апреля», — сообщил представитель ЦИК