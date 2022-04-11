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34 минуты назад

Во Франции признали провал западных санкций против России

Елена Прошина

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР демонстрирует полный провал санкционной политики со стороны Запада на протяжении последних восьми лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Monde diplomatique.

Во Франции признали провал западных санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишут авторы статьи Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер, новые ограничительные меры, введенные против Москвы после начала боевых действий на Украине, также не увенчаются успехом, так как все подобные шаги и раньше не приносили должного результата. В материале подчеркивается, что санкционная политика редко приводила к успеху, даже если применялась к более слабым государствам, чем Россия.

Monde diplomatique полагает, что в свете последних событий необходимо признать поражение санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет.

Кроме того, публицисты указали, что международная политика ультиматумов, как правило, подталкивающая к принятию ответных мер, доказала свою опасность и крайнюю неэффективность.

«Будучи жалкой заменой дипломатии, спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе», — говорится в статье.

Ранее колумнист журнала National Interest Уилл Смит заявил, что США с помощью санкций наносят ущерб экономикам других стран, однако подобная политика еще ни разу не помогал им достичь цели.

В мире,Уилл Смит,
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