Признание Россией независимости ДНР и ЛНР демонстрирует полный провал санкционной политики со стороны Запада на протяжении последних восьми лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Monde diplomatique.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишут авторы статьи Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер, новые ограничительные меры, введенные против Москвы после начала боевых действий на Украине, также не увенчаются успехом, так как все подобные шаги и раньше не приносили должного результата. В материале подчеркивается, что санкционная политика редко приводила к успеху, даже если применялась к более слабым государствам, чем Россия.

Monde diplomatique полагает, что в свете последних событий необходимо признать поражение санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет.

Кроме того, публицисты указали, что международная политика ультиматумов, как правило, подталкивающая к принятию ответных мер, доказала свою опасность и крайнюю неэффективность.

«Будучи жалкой заменой дипломатии, спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе», — говорится в статье.