Раскрыты подробности о ходе выборов президента Южной Осетии

Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев прошли во второй тур выборов президента республики. Гаглоев заявил, что рассчитывает на честную борьбу. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Бибилова, выборы президента Южной Осетии проходят в полном соответствии с законами, действующими на территории республики. Он указал, что никаких замечаний, которые могли бы повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было.

«Мы уже понимаем, что будет второй тур, судя по тем обработанным бюллетеням, а их, насколько я знаю, более 96%», — сказал он.

Бибилов при этом подчеркнул, что ему приятно соперничать с Аланом Гаглоевым, а также поблагодарил всех граждан Южной Осетии, проявивших активное участие в выборах.

В то же время Алан Гаглоев заявил, что рассчитывает на честную борьбу с Бибиловым во втором туре президентских выборов.

«На данном этапе я доволен заявлением Бибилова, если он сдержит слово», — добавил он, комментируя заявление действующего главы Южной Осетии о том, что должен состояться второй тур президентских выборов.

В воскресенье в Южной Осетии прошло голосование на выборах президента. Явка составила 82,07%, выборы признаны состоявшимися.