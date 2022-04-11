Главы МИД стран ЕС вновь обсудят санкции против России

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на плановом заседании в понедельник обсудят ситуацию на Украине и рассмотрят очередные санкции против России, но без возможного запрета на импорт российской нефти. О повестке встрече журналистам накануне сообщил в Брюсселе представитель ЕС, а позже о ней рассказал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев.

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"Для принятия санкций необходимо единогласие. Мы четко видим зависимость от России в ряде государств-членов", - сказал Боррель про возможность запрета на импорт российской нефти, подчеркнув, что этот вопрос не включен в повестку дня заседания Совета ЕС.

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При этом, как сообщила в Киеве председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС уже готовит шестой пакет санкций против Москвы. "Мы только что ввели жесткие санкции против России и готовим шестой пакет", - сказала она. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят также предоставление большей помощи Украине.

Ранее испанская газета El País со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что возможное введение эмбарго на импорт российской нефти может вызвать эффект бумеранга на мировом рынке нефти, что в конечном итоге может привести к обеднению ЕС и обогащению России. Как поясняет El País, Москва могла бы в конечном счете разместить свою нефть в других местах, например в Индии, по более высокой цене, а ЕС, которому в таком случае придется импортировать сырье из новых стран, стал бы платить больше.

По версии El País, в Евросоюзе рассматривают различные варианты, связанные с новыми рестрикциями в отношении Москвы. Среди них частичное нефтяное эмбарго, установление пошлин на российское топливо или создание траста для зачисления сумм, предназначенных РФ для оплаты за нефть, на специальный счет, к которому у Москвы не будет доступа до прекращения операции на Украине. Кроме того, европейские источники опасаются, что с каждым разом внутри ЕС будет все сложнее достигнуть единства по вопросу санкций, пишет газета.