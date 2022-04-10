Макрон лидирует в первом туре выборов после обработки 65% голосов

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон лидирует, согласно предварительным данным, в первом туре президентских выборов, набирая 27,03% после обработки 65% голосов избирателей. Об этом сообщило в воскресенье на своем сайте МВД республики.

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На втором месте идет кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая получает 26,88% голосов.

После подсчета половины голосов Ле Пен получала 27,53%, тогда как действующий президент Эмманюэль Макрон - 26,67%.

Их ближайший преследователь в президентской гонке - лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - пока получает 18,41%. Он, как и остальные девять кандидатов, набравшие заметно меньше голосов, уже выразил разочарование предварительными результатами и призвал сторонников не отдавать во втором туре свои голоса за Марин Ле Пен.