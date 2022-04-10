Макрон лидирует в первом туре выборов после обработки 65% голосов

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон лидирует, согласно предварительным данным, в первом туре президентских выборов, набирая 27,03% после обработки 65% голосов избирателей. Об этом сообщило в воскресенье на своем сайте МВД республики.
На втором месте идет кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая получает 26,88% голосов.
После подсчета половины голосов Ле Пен получала 27,53%, тогда как действующий президент Эмманюэль Макрон - 26,67%.
Их ближайший преследователь в президентской гонке - лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - пока получает 18,41%. Он, как и остальные девять кандидатов, набравшие заметно меньше голосов, уже выразил разочарование предварительными результатами и призвал сторонников не отдавать во втором туре свои голоса за Марин Ле Пен.
Четвертое место, по предварительным данным, занимает основатель движения "Реконкиста" Эрик Земмур с 6,65% голосов. У кандидата от партии "Республиканцы" и главы столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс 4,7%. Кандидат от партии "Европа - Экология - "Зеленые" Яник Жадо набирает 4,02%, руководитель левой партии "Сопротивляемся!" Жан Лассаль - 4%, национальный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель - 2,4%, глава правого оппозиционного движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Аньян - 2,37%, кандидат от Социалистической партии и мэр Парижа Анн Идальго - 1,76%, муниципальный советник города Бордо Филипп Путу - 0,84%, кандидат от партии "Рабочая борьба" Натали Арто - 0,65%.