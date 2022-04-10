В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

В Южной Осетии заявили о прохождении Бибилова и Гаглоева во второй тур

News.ru

Кандидат в президенты Южной Осетии Александр Плиев заявил, что первые два места в президентской гонке занимают действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Оба они проходят во второй тур, пишет ТАСС.

В Южной Осетии заявили о прохождении Бибилова и Гаглоева во второй тур
Фото: alangagloev.rualangagloev.ru

По нашим данным с 15% участков, будет второй тур обязательно, — подтвердил Плиев.

Политик добавил, что будет просить своих избирателей отдать голоса за Гаглоева. Сам он, по предварительным данным, занимает третье место.

Я пока занимаю третье место, но явные лидеры — это Бибилов и Гаглоев. Я попрошу избирателей поддержать Гаглоева, — сказал Плиев.

Другие кандидаты в президенты — Гарри Мулдаров и Дмитрий Тасоев также заявили, что поддержат во втором туре кандидатуру Гаглоева. Политики пришли на площадь в Цхинвале, чтобы поздравить Алана Гаглоева с выходом во второй тур.

Ранее сообщалось, что итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%. Всего функционировали 76 избирательных участков в регионе и за его пределами.

В мире,Алан Гаглоев,Анатолий Бибилов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители