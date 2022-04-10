Ряд кандидатов в президенты Франции призвали голосовать против Ле Пен

«Я никогда не позволю госпоже Ле Пен прийти к власти. Мы никогда не позволим, чтобы крайне правые и их идеи стали чем-то обыкновенным. Я призываю всех французов использовать единственный имеющийся в нашем распоряжении бюллетень, чтобы победить ее во втором туре», — заявил Руссель, который также получил 2,1% голосов.