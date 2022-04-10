В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
47 минут назад

Несколько кандидатов в президенты Франции призвали голосовать за Макрона

Газета.Ru

Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, а также лидер социалистов и мэр Парижа Анн Идальго призвали голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ряд кандидатов в президенты Франции призвали голосовать против Ле Пен
Фото: ReutersReuters

Пекресс признала, что потерпела поражение на выборах (она набрала 5,1% голосов) и заявила, что «результаты вызывают у нее разочарование».

Идальго, которая по итогам первого тура получила около 2,1% голосов, призвала «со всей серьезностью проголосовать 24 апреля «против крайне правых Марин Ле Пен и отдать голос Эммануэлю Макрону».

Не прошедший во второй тур кандидат «Зеленых» Янник Жадо также поддержал кандидатуру Макрона.

Обнародованы предварительные итоги первого тура выборов президента Франции

Лидер французской Компартии Фабьен Руссель официально не выразил поддержки Макрону, но призвал своих сторонников голосовать против Ле Пен.

«Я никогда не позволю госпоже Ле Пен прийти к власти. Мы никогда не позволим, чтобы крайне правые и их идеи стали чем-то обыкновенным. Я призываю всех французов использовать единственный имеющийся в нашем распоряжении бюллетень, чтобы победить ее во втором туре», — заявил Руссель, который также получил 2,1% голосов.

Аналогичную позицию высказал лидер левого оппозиционного движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

По последним данным exit poll, президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%. Его конкурента, лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, поддержали 24,2% избирателей.

В мире,Янник Жадо,Анн Идальго,Валери Пекресс,Эммануэль Макрон,МАРИН ЛЕ ПЕН,Партия "Республиканцы",
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители