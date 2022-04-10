Ряд кандидатов в президенты Франции призвали голосовать против Ле Пен

Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, а также лидер социалистов и мэр Парижа Анн Идальго призвали голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пекресс признала, что потерпела поражение на выборах (она набрала 5,1% голосов) и заявила, что «результаты вызывают у нее разочарование».
Идальго, которая по итогам первого тура получила около 2,1% голосов, призвала «со всей серьезностью проголосовать 24 апреля «против крайне правых Марин Ле Пен и отдать голос Эммануэлю Макрону».
Не прошедший во второй тур кандидат «Зеленых» Янник Жадо также поддержал кандидатуру Макрона.
Лидер французской Компартии Фабьен Руссель официально не выразил поддержки Макрону, но призвал своих сторонников голосовать против Ле Пен.
«Я никогда не позволю госпоже Ле Пен прийти к власти. Мы никогда не позволим, чтобы крайне правые и их идеи стали чем-то обыкновенным. Я призываю всех французов использовать единственный имеющийся в нашем распоряжении бюллетень, чтобы победить ее во втором туре», — заявил Руссель, который также получил 2,1% голосов.
Аналогичную позицию высказал лидер левого оппозиционного движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.
По последним данным exit poll, президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%. Его конкурента, лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, поддержали 24,2% избирателей.