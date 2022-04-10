Израиль построит на Западном берегу 40-километровый бетонный забор

"Защитный барьер будет иметь длину около 40 км от района Салем на Западном берегу до района Бат-Хефер. Он будет высотой до 9 м и заменит забор, построенный около 20 лет назад. Министерство обороны намерено начать процесс строительства как можно скорее с намерением установить барьер в течение нескольких недель", - говорится в заявлении.