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41 минуту назад

Израиль построит на Западном берегу 40 км бетонного забора высотой до 9 м

ТАССиещё 2

Израиль построит 40 км заградительного барьера из бетона высотой 9 м на Западном берегу реки Иордан, который заменит проволочное заграждение с зоной отчуждения, установленное на этом участке 20 лет назад. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля, отметив, что строительство планируется завершить в ближайшие недели.

Израиль построит на Западном берегу 40-километровый бетонный забор
Фото: ReutersReuters

"Защитный барьер будет иметь длину около 40 км от района Салем на Западном берегу до района Бат-Хефер. Он будет высотой до 9 м и заменит забор, построенный около 20 лет назад. Министерство обороны намерено начать процесс строительства как можно скорее с намерением установить барьер в течение нескольких недель", - говорится в заявлении.

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