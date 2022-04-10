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17 минут назад

Макрон и Ле Пен лидируют по итогам первого тура выборов президента Франции

ТАСС

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и кандидат "Национального собрания" Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

Обнародованы предварительные итоги первого тура выборов президента Франции
Фото: ReutersReuters

По предварительным данным, Макрон получает 28,5% голосов, Ле Пен - 24,2% голосов.

На прошлых выборах в 2017 году Макрон получил по итогам первого тура 24%, Ле Пен - 21,3%. Во втором туре Макрон одержал победу, набрав 66,1%. Ле Пен поддержали 33,9% избирателей.

Стали известны первые данные экзит-полов во Франции

Лидер "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон набирает 20,2%, основатель движения "Реконкиста" Эрик Земмур - 7,1%. Глава столичного региона Иль-де-Франс, кандидат "Республиканцев" Валери Пекресс - 5,1%, мэр Парижа, кандидат Соцпартии Анн Идальго - 1,9%.

Анн Идальго призвала сторонников поддержать Макрона во втором туре выборов президента.

В мире,Эрик Земмур,Анн Идальго,Валери Пекресс,Эмманюэль Макрон,Партия "Республиканцы",
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