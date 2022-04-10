Эрдоган переговорил с канцлером Австрии перед его визитом в Москву

Ранее канцлер Германии подтвердил появившиеся в СМИ сообщения и заявил, что планирует встретиться с президентом России в Москве 11 апреля для обсуждения военной операции России на Украине. Он подчеркнул, что Австрия сохраняет нейтралитет в военном отношении, но у нее есть четкая позиция в отношении действий России на Украине. Канцлер также заявил о необходимости создания гуманитарных коридоров, прекращения огня и расследования военных преступлений.