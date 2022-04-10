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57 минут назад

Эрдоган переговорил с канцлером Австрии перед его визитом в Москву

Lenta.ruиещё 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером перед визитом последнего в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган переговорил с канцлером Австрии перед его визитом в Москву
Фото: ReutersReuters

По информации агентства, Эрдоган заявил Нехаммеру, что страны могут усилить сотрудничество в области поставок природного газа.

Канцлер Австрии встретится с Путиным в Москве

Ранее канцлер Германии подтвердил появившиеся в СМИ сообщения и заявил, что планирует встретиться с президентом России в Москве 11 апреля для обсуждения военной операции России на Украине. Он подчеркнул, что Австрия сохраняет нейтралитет в военном отношении, но у нее есть четкая позиция в отношении действий России на Украине. Канцлер также заявил о необходимости создания гуманитарных коридоров, прекращения огня и расследования военных преступлений.

По информации газеты Kronen Zeitung, канцлер Австрии хочет заняться «наведением мостов» и планирует «стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру».

В мире,Карл Нехаммер,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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