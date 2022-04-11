Греки извинились перед РФ за свое правительство

"От имени греков мы просим прощения за оскорбительное в нашей истории поведение правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет греков как демократов и как православных христиан... Немного цветов с нашими сердцами, с нашими мыслями о братском российском народе, в защиту справедливости", - говорится в петиции.