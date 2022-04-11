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32 минуты назад

Греки передали в посольство России петицию с извинениями за действия своего правительства

RT на русскомиещё 1

Представители общественной организации «Сеть эллинизма» передала в российское посольство в Афинах петицию с извинениями за действия правительства Греции и его позицию касательно ситуации на Украине.

Греки извинились перед РФ за свое правительство
Фото: ReutersReuters

"От имени греков мы просим прощения за оскорбительное в нашей истории поведение правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет греков как демократов и как православных христиан... Немного цветов с нашими сердцами, с нашими мыслями о братском российском народе, в защиту справедливости", - говорится в петиции.

Греки принесли петицию в поддержку России и цветы.

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