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11 минут назад

США предупредили Швейцарию о последствиях из-за российских активов

Елена Прошина

Посол США в Берне Скотт Миллер предупредил швейцарские банки, что они «должны более активно искать российские авуары, попавшие под санкции. Банкам, которые не сотрудничают с Вашингтоном, дипломат пообещал «негативные последствия», сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарскую прессу.

США предупредили Швейцарию о последствиях из-за российских активов
Фото: ReutersReuters

Миллер заявил, что разработка санкций против РФ стала «большим достижением». Но теперь «сложность заключается в том, чтобы идентифицировать все активы, которые работают не от имени истинных владельцев, а управляются другими людьми».

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Посол не скрывал, что в Вашингтоне ожидают от швейцарских банков активного продолжения поиска авуаров, связанных с РФ.

«Власти Швейцарии помогают нам дать понять банкам, что министерство юстиции США участвует в этом вопросе и что если активы попавших под санкции лиц не будут обнаружены, то это будет иметь негативные последствия», - отметил американский дипломат.

Он добавил, что США «не воспринимают это легкомысленно».

Ранее МИД России анонсировал ответные «ощутимые» санкции в отношении финансового сектора США.

В мире,МИД России,Министерство юстиции США,
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