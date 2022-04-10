США предупредили Швейцарию о последствиях из-за российских активов

Посол США в Берне Скотт Миллер предупредил швейцарские банки, что они «должны более активно искать российские авуары, попавшие под санкции. Банкам, которые не сотрудничают с Вашингтоном, дипломат пообещал «негативные последствия», сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарскую прессу.

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Миллер заявил, что разработка санкций против РФ стала «большим достижением». Но теперь «сложность заключается в том, чтобы идентифицировать все активы, которые работают не от имени истинных владельцев, а управляются другими людьми».

Посол не скрывал, что в Вашингтоне ожидают от швейцарских банков активного продолжения поиска авуаров, связанных с РФ.

«Власти Швейцарии помогают нам дать понять банкам, что министерство юстиции США участвует в этом вопросе и что если активы попавших под санкции лиц не будут обнаружены, то это будет иметь негативные последствия», - отметил американский дипломат.

Он добавил, что США «не воспринимают это легкомысленно».