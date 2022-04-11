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1 час назад

Макрон лидирует в первом туре выборов по итогам подсчёта 97% голосов

RT на русскомиещё 32

Французский президент Эммануэль Макрон после подсчёта 97% бюллетеней лидирует в первом туре президентских выборов с 27,6% голосов.

Макрон лидирует в первом туре выборов по итогам подсчёта 97% голосов
Фото: ReutersReuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные МВД Франции.

На втором месте — Марин Ле Пен с 23,41% голосов.

При этом в столичном регионе Франции первое место занял глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который уже не претендует на второй тур (30,24% голосов).

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

Телеканал BFMTV опубликовал данные экзитполов, согласно которым в первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

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