Макрон лидирует в первом туре выборов по итогам подсчёта 97% голосов

Французский президент Эммануэль Макрон после подсчёта 97% бюллетеней лидирует в первом туре президентских выборов с 27,6% голосов.

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные МВД Франции.

На втором месте — Марин Ле Пен с 23,41% голосов.

При этом в столичном регионе Франции первое место занял глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который уже не претендует на второй тур (30,24% голосов).

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.