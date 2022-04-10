Глава ЕК заявила о важном шаге на пути вступления Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью телеканалу CNN, что процесс присоединения к ЕС очень непростой, длительный и обычно растягивается на несколько лет. Но в особых случаях возможны исключения. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Для Украины самое важное самим решить, что они хотят делать в будущем, как хотят строить свою страну. Они хотят вступить в Евросоюз. Обычно этот процесс занимает годы, и вчера мы сделали важный шаг вперед», - сообщила она.

Кроме того, она рассказала о том, что передала президенту Украины Владимиру Зеленскому конверт со специальным опросником для начала переговоров о вступлении в Европейский союз.

«На Украине много надежд. Они принадлежат нашей европейской семье вне всяких сомнений. Они в экстраординарной ситуации, где мы должны принимать необычные меры», - рассказала Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС планирует поддержать реформы, которые Киев будет проводить после завершения боевых действий.

«Это экстраординарный способ сформировать страну и пройти путь к ЕС», - отметила она.