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1 час назад

МИД Германии прокомментировал выборы президента в Южной Осетии

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Германия поддерживает территориальную целостность Грузии и считает незаконными выборы в Южной Осетии. Такое заявление сделали в МИД ФРГ, пишет ТАСС.

МИД Германии прокомментировал выборы президента в Южной Осетии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы считаем нелегальными эти "выборы" и их результат, а также все остальные решения де-факто властей в Южной Осетии, которые нарушают территориальную целостность Грузии», — говорится в сообщении представителя германского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии начался подсчет голосов избирателей на президентских выборах в республике. Голосование состоялось в воскресенье, 10 апреля. Оно продолжалось с 8:00 до 20:00. Явка составила более 50 процентов избирателей.

30 марта действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах республики в скором времени войти в состав Российской Федерации. В связи с этим в республике в ближайшее время намерены провести референдум. По мнению Бибилова, жители поддержат решение о присоединении к России.

В мире,Анатолий Бибилов,
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