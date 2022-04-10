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26 минут назад

СМИ узнали о тайном маршруте Джонсона в Киев

Елена Прошина

Британская газета Independent сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «тайно» добирался до Киева из Польши на поезде. Об этом пишет РИА «Новости».

СМИ узнали о тайном маршруте Джонсона в Киев
Фото: ReutersReuters

В ролике, опубликованном газетой, Джонсон рассказывает о своей поездке.

«Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании», - говорит на видео британский политик.

В Independent отметили, что пресс-служба премьер-министра отказалась дать комментарии о деталях поездки, а также о прогулке политика по улицам Киева.

Зеленский рассказал о предложении Бориса Джонсона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что Джонсон предложил его стране помощь в восстановления Киева и Киевской области после окончания спецоперации России на Украине.

Зеленский рассказал также. что британский премьер-министр прибыл с новым пакетом финансовой и военной помощи для Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
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