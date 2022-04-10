СМИ узнали о тайном маршруте Джонсона в Киев

Британская газета Independent сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «тайно» добирался до Киева из Польши на поезде. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

В ролике, опубликованном газетой, Джонсон рассказывает о своей поездке.

«Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании», - говорит на видео британский политик.

В Independent отметили, что пресс-служба премьер-министра отказалась дать комментарии о деталях поездки, а также о прогулке политика по улицам Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что Джонсон предложил его стране помощь в восстановления Киева и Киевской области после окончания спецоперации России на Украине.