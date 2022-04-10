Турция: военным кораблям не дадут войти в Черное море

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в интервью телеканалу A Haber, что Стамбул по-прежнему будет привержен принятой в 1936 году Конвенции Монтре и не допустит военные корабли в Черное море. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Турция останется приверженной Конвенции Монтре, не допустит ввода военных кораблей в Черное море», - сказал министр.

Журналисты напомнили, что Конвенция разрешает торговым судам проходить через проливы Босфор и Дарданеллы и в мирное, и в военном время. Действуют ограничения лишь для военных кораблей.

В частности, допускается пребывание в Черном море военных судов нечерноморских стран на срок не более трех недель. Кроме того, Турция может запрещать и ограничивать их проход через проливы.