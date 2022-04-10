В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
3 минуты назад

Папа Римский призвал к пасхальному перемирию на Украине

ТАСС

Папа Римский Франциск призвал встретить католическую Пасху с миром на Украине. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA.

Папа Римский выступил с призывом по Украине
Фото: ReutersReuters

"Сложите оружие, начните пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа", - сказал понтифик в ходе службы в Пальмовое (Вербное) воскресенье, ознаменовавшее вхождение Христа в Иерусалим. Впервые за два года - после начала пандемии - Франциск объехал площадь Святого Петра в белом открытом джипе - "папамобиле". По подсчетам ватиканской жандармерии, на площади собралось около 50 тыс. верующих.

В пятницу, 15 апреля, понтифик также впервые после начала пандемии совершит Крестный ход у стен Колизея.

После вечерней службы в субботу, 16 апреля, в воскресенье 17 апреля, когда католики отметят Пасху, понтифик выступит с традиционным посланием "Граду и миру" и пасхальным благословением.

В мире,ФРАНЦИСК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители