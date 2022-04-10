Папа Римский выступил с призывом по Украине

Папа Римский Франциск призвал встретить католическую Пасху с миром на Украине. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA.
"Сложите оружие, начните пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа", - сказал понтифик в ходе службы в Пальмовое (Вербное) воскресенье, ознаменовавшее вхождение Христа в Иерусалим. Впервые за два года - после начала пандемии - Франциск объехал площадь Святого Петра в белом открытом джипе - "папамобиле". По подсчетам ватиканской жандармерии, на площади собралось около 50 тыс. верующих.
В пятницу, 15 апреля, понтифик также впервые после начала пандемии совершит Крестный ход у стен Колизея.
После вечерней службы в субботу, 16 апреля, в воскресенье 17 апреля, когда католики отметят Пасху, понтифик выступит с традиционным посланием "Граду и миру" и пасхальным благословением.