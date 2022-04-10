Папа Римский выступил с призывом по Украине

"Сложите оружие, начните пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа", - сказал понтифик в ходе службы в Пальмовое (Вербное) воскресенье, ознаменовавшее вхождение Христа в Иерусалим. Впервые за два года - после начала пандемии - Франциск объехал площадь Святого Петра в белом открытом джипе - "папамобиле". По подсчетам ватиканской жандармерии, на площади собралось около 50 тыс. верующих.