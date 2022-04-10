Зеленский предложил Шольцу ввести шестой пакет санкций ЕС против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем и озвучил ему идею ввести шестой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом пишет Reuters.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что украинский политик уже обсудил это предложение с другими украинскими чиновниками. Кроме того, Зеленский и Шольц поговорили о дополнительных возможностях ЕС помочь Киеву (как в финансовой, так и в военной сфере).

Кроме того, ранее премьер Великобритании пообещал отправить Киеву очередную партию вооружений на 130 миллионов долларов. Кроме того, он заявил, что предоставит Украине зенитные ракеты Starstreak, которые, по его словам, летят со скоростью, в три раза превышающей скорость звука.