Боррель рассказал о полученном от украинцев "списке вооружений"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам своего визита на Украину 8-9 апреля заявил, что получил от украинцев "список вооружений", который он собирается обсудить с Военным комитетом ЕС.
"Мы, страны - члены ЕС, должны предоставить Украине то, в чем она нуждается", - заявил он в опубликованном в воскресенье интервью газете Corriere della Sera. Боррель сообщил о намерении в ближайшие дни собрать Военный комитет ЕС для обсуждения поставок. "Мы создали подразделение, в которое вошли также украинские офицеры и сотрудники внешнеполитической службы [ЕС], чтобы соотнести спрос с возможностями предложения. Нужно либо советское, либо простое в обращении оружие", - сказал он.
Глава дипломатии ЕС считает, что "необходимо ускорить доставку оружия" Киеву, вместе с тем отметив, что за несколько дней "не так-то просто передать оружие, а потом еще и обучить украинцев им пользоваться". Он выразил мнение, что исход конфликта "будет решаться на Донбассе".
"Оружие имеет решающее значение. Санкции важны, но санкции не определят исход битвы на Донбассе", - добавил Боррель.
Он также напомнил, что в понедельник министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят вопрос запрета на импорт российской нефти.
"Это может быть постепенная остановка, как это произошло с Ираном, а может быть создание блокированного счета, на который будут переводиться платежи, но я не думаю, что это сработает с Россией. Мы также можем ввести налог на нефтепродукты", - сказал Боррель.
Ранее глава европейской дипломатии во время визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.