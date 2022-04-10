В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
32 минуты назад

Джонсон пообещал Зеленскому помощь в восстановлении Киева

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил помощь Соединенного Королевства в восстановлении Киева и области после окончания российской спецоперации. Об этом пишет РБК.

«Британцы готовы взяться за восстановление Киева и Киевской области», - сообщил Зеленский.

Он отметил также, что видный английский политик прибыл с очередным пакетом военной и финансовой помощи Киеву. В частности, Борис Джонсон пообещал направить на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. Кроме того, Всемирный банк выделит украинским властям дополнительные кредитные гарантии на $500 млн.

Джонсон подчеркнул, что Украину не возьмут в НАТО, но западные государства готовы поставить ей необходимые вооружения после окончания спецоперации.

Зеленский высказался о «единственном выходе для Украины»

Зеленский добавил, что обсудил с Джонсоном новые санкции против России. Кроме того, глава Украины поблагодарил Джонсона за поддержку.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,НАТО,Всемирный Банк,
48
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители