Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил помощь Соединенного Королевства в восстановлении Киева и области после окончания российской спецоперации. Об этом пишет РБК.

«Британцы готовы взяться за восстановление Киева и Киевской области», - сообщил Зеленский.

Он отметил также, что видный английский политик прибыл с очередным пакетом военной и финансовой помощи Киеву. В частности, Борис Джонсон пообещал направить на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. Кроме того, Всемирный банк выделит украинским властям дополнительные кредитные гарантии на $500 млн.

Джонсон подчеркнул, что Украину не возьмут в НАТО, но западные государства готовы поставить ей необходимые вооружения после окончания спецоперации.