«Результат выборов не очевиден, так как Макрон снова потерял несколько очков в опросах. В любом случае Ле Пен гораздо лучше подготовлена к основным дебатам на выборах, чем в 2017 году. Она все еще может победить с голосами Земмура, Дюпон-Эньяна и некоторых избирателей "Республиканцев"», - отметил Франсуа Асселино.