Лидер французской партии «Народный республиканский союз», кандидат в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино заявил, что эти выборы для главы крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен станут последними. Об этом пишет РИА «Новости».
«Марин Ле Пен проиграла Эммануэлю Макрону президентские выборы 2017 года после провальных дебатов, в которых она продемонстрировала свою неподготовленность», - напомнил Франсуа Асселино.
Кроме того, в 2011 году Ле Пен также баллотировалась на пост президента Франции. Она заняла третье место в первом туре.
«Нынешняя кампания для Ле Пен — последняя. Она уже дала это понять, не уточнив, что она будет делать дальше, останется ли она на посту своей партии "Национальное объединение" или вообще уйдет из политики», - подчеркнул политик.
Он рассказал, что пока шансы у лидера партии «Национальное объединение» достаточно высокие. Ей удалось сохранить свои высокие позиции в рейтинге кандидатов, несмотря на то, что в президентскую гонку неожиданно включились крайне правый кандидат Эрик Земмур и кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс.
«Результат выборов не очевиден, так как Макрон снова потерял несколько очков в опросах. В любом случае Ле Пен гораздо лучше подготовлена к основным дебатам на выборах, чем в 2017 году. Она все еще может победить с голосами Земмура, Дюпон-Эньяна и некоторых избирателей "Республиканцев"», - отметил Франсуа Асселино.
Агентство напомнило, что первый тур президентских выборов во Франции пройдет сегодня, 10 апреля, второй при необходимости будет проведен 24 апреля.