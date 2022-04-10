Во Франции начались президентские выборы

Во Франции начался первый тур президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Избирательные участки во всех регионах страны открылись в 9 часов по московскому времени. Проголосовать французы смогут до 8 часов вечера. В некоторых больших городах, таких как Париж, Лион, Марсель и Ницца, избирательные участки будут работать до 9 вечера.

Если в первом туре определить победителя не удастся, второй тур состоится через две недели. По данным предвыборного опроса компании Elabe, кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сократила отрыв от своего соперника лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона до одного процента.