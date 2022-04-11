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30 минут назад

Во Франции огласили итоги первого тура президентских выборов

Ura.Ruиещё 11

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета почти 100 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27% голосов. Следом за ним идет Марин Ле Пен, набравшая на два с половиной процента меньше.

Во Франции огласили итоги первого тура президентских выборов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По официальным данным МВД Франции, в результате 97% обработанных бюллетеней, Эммануэль Макрон получил 27,35% голосов избирателей. Главный его оппонент — Марин Ле Пен — 23,97%.

На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.

В мире,Эрик Земмур,Валери Пекресс,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,Партия "Республиканцы",
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