Во Франции огласили итоги первого тура президентских выборов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета почти 100 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27% голосов. Следом за ним идет Марин Ле Пен, набравшая на два с половиной процента меньше.
По официальным данным МВД Франции, в результате 97% обработанных бюллетеней, Эммануэль Макрон получил 27,35% голосов избирателей. Главный его оппонент — Марин Ле Пен — 23,97%.
На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.