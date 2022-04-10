Эксперт назвал страну, выигравшую от конфликта России и ЕС

Отказ Европы от нефти из России усилит процесс смещения мирового центра производства с Запада на Восток, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главного директора по энергетическому направлению российского института энергетики и финансов Алексея Громова.

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По его словам, процесс смещения мирового центра экономики начался давно, а после эпидемии COVID-19 ускорился. Экономика Китая быстрее других восстановилась после экономического шока, вызванного коронавирусом.

По официальным данным, ВВП КНР вырос в 2020 году на 2,3% по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году этот показатель увеличился еще на 8,1%, что выше цели на 6 процентов. При этом глобальная экономика сократилась в 2020 году на 4,2%, а в 2021 году ее прирост составил 5,5%.

Как показало исследование компании Euler Hermes, мировой экономический центр тяжести развернулся на восток в 2002 году. Если в 2000 году на долю развитых стран приходилось около 80% мирового ВВП, то в 2019 году этот показатель упал до 60%.