"У нас самые мощные ядерные силы": Трамп обратился к Путину

«Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы… Честно говоря, [президент России Владимир] Путин, тебе тоже не следует об этом говорить», — сказал бывший глава государства.