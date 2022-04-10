"У нас самые мощные ядерные силы": Трамп обратился к Путину

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что благодаря его труду страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление политика на митинге в штате Северная Каролина.
«Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы… Честно говоря, [президент России Владимир] Путин, тебе тоже не следует об этом говорить», — сказал бывший глава государства.
Он отметил, что если кто-то осмеливается говорить о том, у кого мощнее ядерное оружие, он должен разбираться в этой теме.
Ранее сестра северокорейского лидер Ким Чен Ына, замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон заявила, что страна использует ядерное оружие, если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию.
«Если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», — сообщила Ким Ё Чжон.