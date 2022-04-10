Президент Мексики раскритиковал Россию

Власти Мексики призывают к поиску мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил в субботу вечером глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Его видеообращение было обнародовано в Twitter.
"Еще есть время для того, чтобы призвать к миру, прийти к мирным соглашениям, - сказал президент. - Мы должны добиться мира, чтобы ни народ Украины, ни народ России, ни какой бы то ни было другой народ в мире не продолжал страдать от этой неразумности, потому что войны губительны, их нельзя желать ни в каких случаях".
Лопес Обрадор подчеркнул, что его страна "не приемлет" присутствия российских войск на Украине, потому что сама "пострадала от вторжений" и после одного из них потеряла "больше половины" своей территории. Президент добавил, что Мексика присоединится к оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в конфликте, но не уточнил, когда и каким образом.
Глава МИД республики Марсело Эбрард 24 февраля осудил присутствие российских вооруженных сил на Украине, потребовал уважать ее территориальную целостность и немедленно прекратить огонь. Лопес Обрадор позднее заявил, что его страна не будет вводить санкции против РФ. Кроме того, он сообщил, что Мексика занимает нейтральную позицию и не собирается предлагать свои посреднические усилия на переговорах Москвы и Киева.