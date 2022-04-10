В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
40 минут назад

Президент Мексики призвал к мирному разрешению конфликта на Украине

ТАСС

Власти Мексики призывают к поиску мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил в субботу вечером глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Его видеообращение было обнародовано в Twitter.

Президент Мексики раскритиковал Россию
Фото: ReutersReuters

"Еще есть время для того, чтобы призвать к миру, прийти к мирным соглашениям, - сказал президент. - Мы должны добиться мира, чтобы ни народ Украины, ни народ России, ни какой бы то ни было другой народ в мире не продолжал страдать от этой неразумности, потому что войны губительны, их нельзя желать ни в каких случаях".

Лопес Обрадор подчеркнул, что его страна "не приемлет" присутствия российских войск на Украине, потому что сама "пострадала от вторжений" и после одного из них потеряла "больше половины" своей территории. Президент добавил, что Мексика присоединится к оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в конфликте, но не уточнил, когда и каким образом.

Глава МИД республики Марсело Эбрард 24 февраля осудил присутствие российских вооруженных сил на Украине, потребовал уважать ее территориальную целостность и немедленно прекратить огонь. Лопес Обрадор позднее заявил, что его страна не будет вводить санкции против РФ. Кроме того, он сообщил, что Мексика занимает нейтральную позицию и не собирается предлагать свои посреднические усилия на переговорах Москвы и Киева.

В мире,Марсело Эбрард,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители