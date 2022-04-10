Президент Мексики раскритиковал Россию

"Еще есть время для того, чтобы призвать к миру, прийти к мирным соглашениям, - сказал президент. - Мы должны добиться мира, чтобы ни народ Украины, ни народ России, ни какой бы то ни было другой народ в мире не продолжал страдать от этой неразумности, потому что войны губительны, их нельзя желать ни в каких случаях".