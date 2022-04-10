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5 минут назад

"Нет другого выхода": Зеленский обратился к Западу

Елена Прошина

Украина испытывает нехватку вооружений, которые поступают от Запада, заявил лидер страны Владимир Зеленский, сообщает «Ура.ру».

"Нет другого выхода": Зеленский обратился к Западу
Фото: EPAEPA

«Конечно, этого недостаточно», — отметил глава государства на вопрос о том, достаточно ли страны Запада помогают Украине в спецоперации.

При этом он добавил, что украинские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации в стране.

По словам Президента, Украина собирается продолжить переговоры с российской стороной в связи с тем, что они являются единственным выходом из сложившейся ситуации.

«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — заявил Зеленский.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

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