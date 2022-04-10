"Нет другого выхода": Зеленский обратился к Западу

Украина испытывает нехватку вооружений, которые поступают от Запада, заявил лидер страны Владимир Зеленский, сообщает «Ура.ру».

Фото: EPA EPA

«Конечно, этого недостаточно», — отметил глава государства на вопрос о том, достаточно ли страны Запада помогают Украине в спецоперации.

При этом он добавил, что украинские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации в стране.

По словам Президента, Украина собирается продолжить переговоры с российской стороной в связи с тем, что они являются единственным выходом из сложившейся ситуации.

«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — заявил Зеленский.