"Нет другого выхода": Зеленский обратился к Западу

Украина испытывает нехватку вооружений, которые поступают от Запада, заявил лидер страны Владимир Зеленский, сообщает «Ура.ру».
«Конечно, этого недостаточно», — отметил глава государства на вопрос о том, достаточно ли страны Запада помогают Украине в спецоперации.
При этом он добавил, что украинские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации в стране.
По словам Президента, Украина собирается продолжить переговоры с российской стороной в связи с тем, что они являются единственным выходом из сложившейся ситуации.
«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — заявил Зеленский.
24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.