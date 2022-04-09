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26 минут назад

В Чехии инфляция в марте выросла до 13%

ТАСС

Инфляция в Чехии в марте выросла до 13% в годовом выражении против 11,1% в феврале. Со ссылкой на Национальный банк республики об этом сообщил в субботу вечером сайт газеты "Право".

В Чехии инфляция в марте выросла до 13%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В предыдущий раз в стране инфляция на уровне около 13% была зафиксирована весной 1998 года.

Рост инфляции в республике напрямую связан с резким повышением цен на энергию, продукты и прочие товары из-за ситуации на Украине. Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости товаров и услуг, а также ухудшение экономических показателей в связи с конфликтом на востоке Европы.

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