В Чехии инфляция в марте выросла до 13%

Инфляция в Чехии в марте выросла до 13% в годовом выражении против 11,1% в феврале. Со ссылкой на Национальный банк республики об этом сообщил в субботу вечером сайт газеты "Право".
В предыдущий раз в стране инфляция на уровне около 13% была зафиксирована весной 1998 года.
Рост инфляции в республике напрямую связан с резким повышением цен на энергию, продукты и прочие товары из-за ситуации на Украине. Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости товаров и услуг, а также ухудшение экономических показателей в связи с конфликтом на востоке Европы.